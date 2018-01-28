Sınıra askeri sevkiyat sürüyor!

Bazı vatandaşlar motosiklet ve araçlarıyla askeri araçların peşine takılarak ellerindeki Türk bayrakları ile Mehmetçiğe destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinden Suriye'nin Afrin kentinde süren 'Zeytin Dalı Harekâtı' için Hatay'a gelen askeri personel ve mühimmat taşıyan araçlar, sınır bölgesinde bulunan Ardıçlı Sugediği mevkiindeki karakollara ulaştı. Askeri araçların Ardıçlı mevkiinden geçiş yaptığı sırada toplanan bir grup vatandaş da ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe moral verdi.

Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.