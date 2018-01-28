Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Sınıra askeri sevkiyat sürüyor!

Sınıra askeri sevkiyat sürüyor!

Hatay’da, sınır bölgesine takviye amacıyla gönderilen askeri personel ve mühimmat taşıyan araçların sevkiyatı sürüyor.

Giriş Tarihi: 28.1.2018 14:52
Sınıra askeri sevkiyat sürüyor!

Bazı vatandaşlar motosiklet ve araçlarıyla askeri araçların peşine takılarak ellerindeki Türk bayrakları ile Mehmetçiğe destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinden 'nin Afrin kentinde süren 'Zeytin Dalı Harekâtı' için Hatay'a gelen askeri personel ve mühimmat taşıyan araçlar, sınır bölgesinde bulunan Ardıçlı Sugediği mevkiindeki karakollara ulaştı. Askeri araçların Ardıçlı mevkiinden geçiş yaptığı sırada toplanan bir grup vatandaş da ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe moral verdi.

Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sınıra askeri sevkiyat sürüyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN