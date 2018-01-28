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Son dakika: nda patlama

Bor İlçesindeki bir nda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018 18:13 Güncelleme Tarihi: 28.1.2018 02:11
Son dakika: Havai fişek fabrikasında patlama

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki bir nda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, işçilerden İlyas Ünlü olay yerinde, Muharrem Alkan (32) kaldırıldığı Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından fabrikada soğutma çalışması yaptı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, fabrika sahibi ve oğlu, fabrika müdürü ile iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı.

Soruşturma sürdürülüyor.

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Son dakika: Havai fişek fabrikasında patlama
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