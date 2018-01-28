Son dakika: Havai fişek fabrikasında patlama

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki bir havai fişek fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, işçilerden İlyas Ünlü olay yerinde, Muharrem Alkan (32) kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından fabrikada soğutma çalışması yaptı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, fabrika sahibi ve oğlu, fabrika müdürü ile iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı.

Soruşturma sürdürülüyor.