Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'deki PYD/PKK'LI teröristlerin Kilis'e yönelik roketli saldırısında hasar gören binada incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Çavuşoğlu, "Zeytin Dalı Harekatı'yla, Allah nasip ederse, bu bölgeyi Kilis'e tehdit olmaktan çıkaracağız. Bundan emin olun bunları buradan temizleyeceğiz Allah'ın izniyle" dedi. Gül ise operasyonun uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı.

'ONARIMI YAPILACAK'

Çavuşoğlu ve Gül, roketli saldırıda hasar gören tarihi Çalık Camisi'nde de incelemelerde bulundu. Çavuşoğlu, hasar gören caminin onarım ihalesinin 30 gün içinde gerçekleştirileceğini söyledi. İki isim, daha sonra camide ibadet ettikleri sırada yaşamını yitiren terzi Muzaffer Aydemir ile Suriye uyruklu Tarık Tabbak için Aşıt Mahallesi'nde ayrı ayrı kurulan taziye çadırlarını ziyaret etti. Suriye uyruklu Abdo Tabbak, iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını anımsatarak, "Bana başsağlığı dilemeyin, ben şehit babasıyım, ne mutlu" dedi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da, kuvvet komutanlarıyla birlikte roketli saldırının hedefi olan tarihi Çalık Camisi'ni ziyaret etti. Akar, Şanlıurfa ve Hatay bölgelerindeki birliklerde de denetlemelerde bulundu.