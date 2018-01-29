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Alman Bakan'dan flaş açıklaması

'da Bavyera eyaletinin İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, ülkesinin ortağı ’ye silah ihracatı için yasak getirmesinin saçma bir iş olacağı düşüncesini taşıdığını söyledi. Herrmann, "Türkiye bizim NATO ortağımız. NATO müttefiki Türkiye'ye silah ihracatı için yasak getirmemiz saçma olur" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018 18:07 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 18:15
Alman Bakan'dan flaş NATO açıklaması

Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Herrmann, "Passauer Neuer Presse" adlı gazeteye yaptığı açıklamada, Türk hükümetinin adımlarını yakından izleyeceklerini belirtti.

"Ancak prensipte geçerli olan şudur: bizim ortağımız. NATO müttefiki Türkiye'ye silah ihracatı için yasak getirmemiz saçma olur." diyen Herrmann, böylelikle NATO'daki iş birliğinin sorgulanabileceğini de kaydetti.

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Hermann, 'da silah ihracat yasasında değişiklik yapılmasına gerek olmadığını belirterek, ancak kriz bölgelerine silah satışlarının sıkı kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

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"PKK YASAKLANMIŞ BİR ÖRGÜTTÜR"

Terör örgütü / yandaşlarının hafta sonu Köln'de yaptığı gösteride örgüt paçavralarını taşınmasına ilişkin de Herrmann, Almanya'da gösterilerin barışçıl olması gerektiğini vurgulayarak, "PKK yasaklanmış bir örgüttür. Hukuk devletinde Köln'de yapıldığı gibi yasaklanmış örgütlerin sembollerinin gösterilmesine karşı tutarlı olunması gerek. Gösteri yapma hakkının verilmesi ile suç eylemi arasındaki sınırın silik olmaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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Alman Bakan'dan flaş NATO açıklaması
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