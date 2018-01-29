İki şehidi binler uğurladı

TSK'nın
Suriye'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş
memleketi Mersin
'in Mut ilçesinde son yolculuğa uğurlandı. Şehit Uzman Çavuş Ali Gümüş için Şehit Eyüp Kahraman Camisi'nde düzenlenen törene şehidin annesi Münevver, babası Mükremin, hamile eşi Hanife ile ağabeyi Erkan Gümüş ile yakınları, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Elvan, başsağlığı dilediği aileye tören boyunca eşlik ederken, şehidin ağabeyi de Elvan'a sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi ilçe şehitliğinde toprağa verildi. Şehit piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan için İstanbul Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin üniformasını giyen eşi Gamze Mehmethan gözyaşlarına boğuldu. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici
, AK Parti
Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı
, Erol Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin
de katıldı. Şehidin naaşı tekbirle cenaze arabasına konuldu. Şehit Mehmethan, Kocatepe Şehitliği'nde defnedildi.