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PKK'lılar, 'in öldürdüğü sivilleri Afrin'de gibi gösterdi

Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin () Afrin'deki ter��r hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı karalama kampanyasında, Suriye'de rejiminin öldürdüğü sivilleri Afrin'de gibi paylaştı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018 14:04 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 15:51
PKK'lılar, Esed'in öldürdüğü sivilleri Afrin'de gibi gösterdi

Twitter'dan "'nın Afrin'de sivilleri ve çocukları hedef aldığı" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR), güçlerinin Doğu Guta'da bir pazar alanına yaptığı saldırıya ilişkin 27 Kasım 2017 tarihli raporuna ait olduğu belirlendi.

Yine Twitter'da aynı iddiayla paylaşılan cansız çocuk bedenlerine ilişkin bir görselin de 21 Ağustos 2013'te, Esed rejiminin Doğu Guta'da yaptığı saldırı sonrasında çekildiği tespit edildi.

"YPG'nin Afrin'de TSK'ya ait askeri araçlara zarar verdiği" iddiasıyla servis edilen fotoğrafın ise 30 Eylül 2012'de çekildiği ortaya çıktı.

AA'nın, TSK'yı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için sosyal medyada başlatılan kampanyada kullanılan görsellerin farklı yer ve zamanlarda çekildiğini ortaya çıkarmasıyla terör örgütüne yakın hesaplar çıkmaza girmişti.

Terör örgütü destekçileri, AA İstanbul Photo Awards 2016'da birinci olan fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmış ve Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağını da TSK'nın savaş uçağı gibi göstermeye çalışmıştı.

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PKK'lılar, Esed'in öldürdüğü sivilleri Afrin'de gibi gösterdi
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