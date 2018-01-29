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Son Dakika Haberi: ’den flaş çıkış!

Son dakika haberi... Yaklaşan kurultay öncesi Genel Başkanı ’na rakip olduğunu açıklayan iddialı konuştu. ’in karşısında seçim kazandığına dikkat çeken İnce, “'nda İsmet Paşa'ya oy vermeyen delegeler hiç tanınmayan Bülent Ecevit'e oy verdiler” dedi.

Giriş Tarihi: 29.1.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 11:52
Son Dakika Haberi: Muharrem İnce’den flaş çıkış!

Yaklaşan kurultay öncesi genel başkanının karşısına çıkan 3 rakipten biri olan iddialı sözler sarf etti. İddialı açıklamalarda bulunan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce CHP'de değişimi sağlamak olduğunu ifade eden İnce, "Kuşkum yok, seçileceğim" dedi.

İSMET PAŞA-BÜLENT ECEVİT YARIŞI

Sözcü Gazetesi'nde röportaj veren Muharrem İnce, "Sayın Genel Başkana teşekkür ediyorum yaptıkları için. Ama 1972'yi düşünmek lazım. 'nda İsmet Paşa'ya oy vermeyen delegeler hiç tanınmayan 'e oy verdiler. İsmet Paşa'yı sevmiyorlar mıydı? Hayır, seviyorlardı ama partinin yenilenmesi gerekiyordu. Bunu başardı o günkü delegeler. Ecevit genel başkan oldu, CHP'yi de birinci parti yaptı. Bugün de CHP'nin yenilenmesi lazım. Yeni birinin gelmesi lazım. 17 ay sonra seçim var. 1972'de yapılanın aynısını şimdi de yapabiliriz" dedi.

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Son Dakika Haberi: Muharrem İnce’den flaş çıkış!
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