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'dan kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), kuzeyinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında teröristlere ait sekiz hedef imha edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018 20:46
TSK'dan Irak kuzeyine hava harekatı

tarafından kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak kuzeyinde Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan sekiz hedefin imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, harekata katılan uçakların emniyetle üslerinde döndüğü belirtildi.



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TSK'dan Irak kuzeyine hava harekatı
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