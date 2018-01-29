Yine Yunan tahriki

Kardak
kayalıkları önlerinde devriye ve karakol faaliyetlerini aralıksız sürdüren Türk Sahil Güvenlik
Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı, Yunanistan'ın çirkin provokasyonunu önledi. Yunanistan Savunma Bakanı
Panos Kammenos, Kardak kayalıklarına yaklaştırılmadı, yine Yunanistan'a ait karakol gemisi ve sahil güvenlik botunun Kardak kayalıkları bölgesine girişi engellendi. 'SAHİL GÜVENLİK GEREĞİNİ YAPTI'
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, çelenk atmak üzere Yunan hücumbotu ile geldiği Kardak'a Sahil Güvenlik ekiplerince yaklaştırılmadığı, Yunan heyetinin yapılan ikaz üzerine herhangi bir gerginlik yaşanmadan Türk karasularını terk ettiği belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Yunanistan Savunma Bakanı'nın Kardak'a yaklaştırılmamasına ilişkin, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir" dedi. NİKİFOROS VE DİĞERLERİ
Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri unsurları Kardak kayalıkları civarındaki önleme faaliyetlerini sürdürürken Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait Nikiforos karakol gemisi ve LS-70 numaralı sahil güvenlik botunun, Kardak Adaları bölgesine girme girişiminde bulunduğu belirtildi. Girişimin Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca önlendiği vurgulanan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin (TSK
) ülke ve milletin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ettiği kaydedildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada da dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan önlemeler nedeniyle Yunan Milli Savunma Bakanı
'nın çelengi açık denize bırakmak durumunda kaldığı ifade edildi. Açıklamada, Yunan medyasında çıkan haberler hatırlatılarak, "Haberlerde yer alan fotoğraflarda da Yunan Milli Savunma Bakanı çelenk atarken Kardak adaları ile bulunduğu HS Nikiforos arasında TCG Kaş, TCSG 82 gemileri ile sahil güvenlik helikopteri açıkça görülmektedir. Bugün Kardak adalarında yapılan önleme ve alınan tedbirler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm Türk deniz yetki alanlarını korumaktaki kararlılık ve gücünün göstergesi olmuştur" denildi.