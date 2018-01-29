Zeytin Dalı Harekâtı Türkiye’yi birleştirdi

TSK öncülüğünde 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında birliklerimiz adım adım güvenli bir şekilde Afrin hedefine doğru ilerliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonunun gerekirse Irak sınırına kadar devam edeceğinin mesajını verirken, AB ülkelerinden olumlu sinyaller geldi. ABD ise "Güvenli bölgeyi 30 kilometreye çıkaralım" diyerek Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye çalışıyor. Türkiye kararlı tutumundan geri adım atmıyor. Mehmetçiğin terörle mücadelede gösterdiği büyük fedakârlığı, bölgede bundan sonra yaşanacak süreci, Hava Lojistik Pilot Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş ile konuştuk. Erdoğan, "Türkiye, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda da benzer duyguları yaşamıştı. Afrin operasyonu Kıbrıs'ta olduğu gibi Türkiye'yi birleştirdi" dedi. Emekli komutan, SABAH'ın sorularını yanıtladı.

Afrin operasyonu hakkında genel bir değerlendirme yapabilir misiniz?

Türk Silahlı Kuvvetli, Sur, Cizre ve Şırnak'ta yaklaşık 700 şehit verdi. Sivillerin zarar görmemesi için terör örgütüne yönelik o operasyonlarda hava kuvvetlerimizi kullanamamıştık. Afrin'de ise kullanabiliyoruz. İnsansız silahlı hava araçları vasıtasıyla harekâtın tahmin edilenden daha hızlı gelişeceğini söyleyebiliriz. Takdir edersiniz ki 8-10 bin PKK/PYD'linin bulunduğu bir bölgede kolay olmayacaktır. Lider konumundakiler kaçtı. Harcanacak örgüt üyeleri de Afrin'i savunmaya çalışacak.

OPERASYONUN SÜRESİNE ABD DEĞİL BİZ KARAR VERİRİZ

ABD, sürekli olarak operasyonun hızlıca sonuçlandırılmasını istiyor. Bu tür operasyonlarda süreyi belirlemek mümkün mü? TSK, harekâtın hızını kayıp vermeme üzerine kurgulamış durumda. Yapmak istediğimiz en önemli şey en az kayıpla bu harekâtı bitirmek. O yüzden aceleye de gerek yok. ABD'nin "kısa zamanda bitirin" açıklamasının bir anlamı yok. Harekatın süresini biz belirleriz. ABD madem bu operasyonu istemiyordu o zaman terör örgütüne o silahları vermeyecekti.

ABD, güvenli bölgenin 30 kilometreye çıkarılmasını teklif etti. Bunu samimi buluyor musunuz? Elbette bulmuyorum. Bakın aslında ilk teklifleri 10 kilometre ile sınırlıydı. Sonra roketler gelmeye başlayınca "30 kilometre olabilir" denildi. Bence ABD'nin buradaki hedefi başka. Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD güçlerinin temizlenmesi konusundan endişe ettiği için bu teklifi yapıyor. Yani Fırat'ın doğusunda yapılacak bir harekata mani olmayı hedefliyorlar.

HAYALİ DEVLET OYUNU

ABD'nin Suriye politikası çok eleştirildi. Siz ne düşünüyorsunuz?



ABD'nin istediği açık seçik belli: İsrail'in güvenliğini sağlamak ve belki de uzun vadede Büyük İsrail hayallerini gerçekleştirmek... PKK ve PYD'yi destekleyenlere de bu arada birer havuç veriyor. Bölgede bağımsız bir Kürt devletinin yaşaması mümkün mü? Hayali bir devlet için milyonlarca masum insanı mağdur ediyorlar. Gerçekleşmeyecek bir hayal için insanlar ölüyor. Irak ve Libya'ya özgürlük ve demokrasi getireceğiz diyen ABD şimdi bu insanları kandırıyor.

ABD'NİN YALNIZLIĞI

Time dergisinin kapağı ABD'nin bölgedeki yalnızlığını çok güzel anlatmış. O kapağı gördünüz mü?



Elbette gördüm. ABD sadece Ortadoğu'da değil bütün dünyada gücünü yitiriyor. ABD son 28 yılda savunmaya ve savaşlara 25 trilyon dolar harcadı. Bu 25 trilyon, ABD'yi ve halkını fakirleştirdi. Bakın 2 kasıga 290 milyar dolar zarar verdi. Porto Riko'nun elektiriğini hâlâ verememiş durumdalar. Altyapısı fevkalade eski. Bu iktisadi durumu görenler Kuzey-Güney gerginliğini çıkarmaya çalışıyor. Irkçılık da giderek artıyor. Kuzey Kore ve Kudüs politikalarında yaptığı hataları biliyoruz. Şimdi benzer bir darbeyi Afrin'de yiyorlar. ABD'nin artık dünyanın her yerine elini uzatabileceği bir gücü yok. Bugün artık Çin'i tutabilmesi mümkün değil. 'Kendimi nasıl koruyabilirim' düşüncesinde bir ülke konumunda. Türkiye kamuoyu ABD ile ilgili devletin adımlarını değerlendirirken bu gelişmeleri de göz önünde bulundurmalı.

BUNLAR KIBRIS HAREKÂTINA DA KARŞIYDI

Afrin operasyonu Türkiye'yi uzun zamandır görmediğimiz şekilde bir araya getirdi ve toplumun geniş bir kesiminin kenetlenmesini sağladı. Bunu neye bağlıyorsunuz?



Türkiye, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda da benzer duyguları yaşamıştı. Afrin operasyonu, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda olduğu gibi Türkiye'yi birleştirdi. Yıllardır PKK'dan milletimiz çok çekti. Bu konuda artık kesin bir çözüm istiyor. PKK'yı destekleyenler de hep Batılılar oldu. Halkımız bunun da artık bilincinde. PKK el yapımı patlayıcı yapamazken, mayınların hepsi Batılı ülkelerden geliyordu. Batılı ve müttefikimiz gördüğümüz İtalyan, Alman, İngiliz ve Fransızlar'ın mayınları hep PKK tarafından Mehmetçiğe karşı kullanıldı. Bu mayınların hepsini İstanbul Askeri Müze'de sergiledik. Halkımız gidip oradaki mayınları gezerse PKK-Batı işbirliğini çok iyi görecektir.



Almanya'dan Leopard tanklarının modernizasyonu ile ilgili olarak çelişkili açıklamalar geliyor. Bu açıklamaları nasıl okumalıyız?

Bu açıklamalardan Almanya'nın yeni tank satma kararını durdurduğunu ve eskilerin de modernizasyonunun yapmayacağını anlıyoruz. Şimdi de "Yeni hükümet kurulunca karar vereceğiz" diyorlar. Ne karar verirlerse versinler. Bizim kendi tedbirimizi almamız lazım. Her türlü savunma silahımızı kendimiz yapmamız lazım. Eğer milli silah hamlesini yapmasaydı Afrin operasyonu olmazdı.

HEP AYNI ÇEVRELER

Türk Tabipleri Birliği ve Mimarlar Odası gibi meslek kuruluşları Afrin gibi ulusal güvenliğimizi yakından ilgilendiren bir meselede adeta terör örgütünün sözcülüğünü üstleniyor. Bu size de garip gelmiyor mu?

Bu her zaman olmuştur. Bir örnek vereyim; aynı çevreler Kıbrıs Barış Harekâtı'na da karşı çıkmıştı. Türkiye'nin güçlenmesini ve büyümesini istemeyenler böyle önemli bir harekete bile karşı çıkmıştı. Bunu engellemek mümkün değil. Bunu zaten engelleyebilseydik dışarıya karşı da kendimizi daha iyi anlatabilirdik. Ama maalesef bu kötü propagandanın önüne geçemedik.

Afrin operasyonunun ardından bundan sonraki süreci nasıl görüyorsunuz?

Afrin operasyonu bittikten sonra İdlip ve Menbiç konusu gündemde. Afrin'de güvenlik tam sağlanıp Türkiye'deki Suriyeli misafirlerimizin bu bölgelere kaydırılması sağlandıktan sonra bu iki bölgenin değerlendirmesi yapılmalı. Çok sabırlı olmalıyız. Afrin'de bu ortamı sağladıktan sonra Rusya mecburen bizim yanımıza daha çok yaklaşacaktır. Diğer operasyonlarla ilgili olarak Türkiye'nin menfaati ne olacaksa o yapılmalıdır. Sabırlı olmakta fayda görüyorum.

Suriye meselesi kilitlendi mi? Kalıcı çözüm artık hayal mi?

Kalıcı çözüm için Türkiye'nin yaptığı bu operasyonlar çok önemli. Çözüm bence hayal değil. Bakın bizde 3.5 milyon Suriyeli misafir var. Fırat Kalkanı bölgesine Türkiye'den 100 bin kişi kaydırıldı. İdlib ve Afrin bölgesine en az 1 milyon Suriye'nin buraya geçmesi bekleniyor. Bu bölgenin Suriye'den ayrılmadan Suriye'nin içerisinde kalması çok önemli. Allah silahlı kuvvetlerimize başarılar versin.