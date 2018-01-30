'Afrin harekatı domino etkisi üretecek'

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, AA muhabirine açıklamasında, Zeytin Dalı Harekatı'nın hava taarruzuyla başladığını, akabinde devam eden kara harekatında beklenenin aksine Tel Rıfat hattı yerine kuzey ve batı akslarından Suriye'ye giriş yapan TSK'nin sürpriz bir hamle yaptığını söyledi.

Stratejik noktaların teröristlerden bir bir temizlendiğini aktaran Acun, şöyle konuştu:

"Burseya dağı ve etrafının ele geçirilmiş olmasını büyük bir kazanım olarak değerlendirebiliriz. Afrin'in merkezi haricinde en önemli meskun mahal olan Cindere'de hakim tepeler alındı. Bülbül ve Rejo gibi yerleşim yerlerinin özgürleştirilmesi için ileri harekatların başladığı görülüyor. Harekatta önceliğin dağlık alanlara verilmesinde düz alanlarda ateş altına alınacak terör örgütü mensuplarını ileride dağlık alanlara çekilmesinin engellenmesinin de rolü olduğu düşünülebilir. Özellikle bir haftadır devam eden hava muhalefetinin bitmesiyle harekatta ciddi bir hızlanma söz konusu, TSK'nin verilerine göre 650'ye yakın PKK/YPG unsuru etkisizleştirilmiş durumda. Bu nedenle PKK/YPG'de büyük bir bozgun söz konusu."

Can Acun, PKK/YPG'nin Suriye rejimi, ABD, Rusya gibi ülkelerin doğrudan yardımıyla inşa ettiği tünel, siper ve gözetleme kulelerinden oluşan savunma hattının çok kısa bir sürede aşıldığını vurguladı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda elde edilen deneyimin yanında arttırılan askeri donanımın bu operasyona etkisinin büyük olduğunu belirten Acun, "Yerli savunma sanayi ürünleri SİHA ve ATAK helikopterleri yakın hava desteği olarak çok başarılı şekilde kullanıldı. Yine TSK'nin eğit-donattan geçirdiği Suriyeli muhalif unsurların çok daha etkili olduğu, savaşma kabiliyetlerinin ciddi anlamda arttığı gözleniyor. Ayrıca sahada ciddi anlamda başarılı bir şekilde istihbarat toplanıyor. Ayrıca terör örgütünün asimetrik-hibrit savaş teknikleri etkisizleştirilmiş durumda." diye konuştu.

Türkiye'nin ulusal güvenliğine ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne dikkati çeken Acun, bunun için Menbiç ve Fırat'ın doğusunun PKK/YPG teröristlerinden arındırılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Afrin'de PKK'ya vurduğu darbelerin etkisinin görüldüğünü anlatan Acun, şöyle devam etti:

"Afrin harekatı bir domino etkisi üreterek PKK/YPG'yi diğer bölgelerde de ciddi anlamda zayıf düşürecek. Menbiç, Haseki, Rakka ve Deyrizor'da terör örgütü tarafından sindirilmiş bölge halkı direnç göstermeye başladı. Menbiç'te halk ayaklanmış durumda. Yine teröre hamilik yapan ABD gibi ülkeler bu işin ciddi bir maliyeti olacağını ve sürdürülemez bir noktaya doğru evrileceğini daha fazla görmeye başlayacaklar."