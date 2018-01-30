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semalarında dikkat çeken yerli İHA görüntüsü!

Zeytin Dalı Harekatında Mehmetçik'in gözü kulağı olan milli gururumuz yerli İnsansız Hava Araçları(İHA), 'de teröristleri 7/24 takip ediyor. Yerli İHA'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yaptığı esnada çekilen görüntüsü dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 30.1.2018 07:14 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 07:15
Afrin semalarında dikkat çeken yerli İHA görüntüsü!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vuruluyor. Öte yandan yerli BayraktarTB2 Suriye'nin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte objektiflere takıldı.

Bölgedeki stratejik noktaları ele geçiren TSK ve ÖSO askerleri, Afrin'in merkezine doğru adım adım ilerliyor.

AFRİN'İ İHA'LAR İZLİYOR

Savunma sanayiinde büyük bir atılım yapan Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı'nda da yerli ve milli üretim mühimmat kullanıyor.

Afrin bölgesinde uçan yerli İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2 ise dolunayla birlikte objektiflere yansıyarak kartpostallık bir görüntü oluşturdu.

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Afrin semalarında dikkat çeken yerli İHA görüntüsü!
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