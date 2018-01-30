Afrin semalarında dikkat çeken yerli İHA görüntüsü!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vuruluyor. Öte yandan yerli İnsansız Hava Aracı BayraktarTB2 Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte objektiflere takıldı.

Bölgedeki stratejik noktaları ele geçiren TSK ve ÖSO askerleri, Afrin'in merkezine doğru adım adım ilerliyor.

AFRİN'İ İHA'LAR İZLİYOR

Savunma sanayiinde büyük bir atılım yapan Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı'nda da yerli ve milli üretim mühimmat kullanıyor.

Afrin bölgesinde uçan yerli İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2 ise dolunayla birlikte objektiflere yansıyarak kartpostallık bir görüntü oluşturdu.