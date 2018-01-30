AK Parti’den ÖSO raporu: CHP’nin amacı operasyonun meşruiyetine gölge düşürmek

AK
Parti, TSK
ile birlikte savaşan Özgür Suriye
Ordusu'na (ÖSO
) yönelik CHP
'nin kara propagandasına karşılık bir rapor hazırladı. Raporda ÖSO'nun Suriyeli muhalif askerlerce 2011'de kurulduğu ve sonradan sivillerin de dahil olduğu anlatıldı. Raporda şu bilgiye yer verildi. ABD'den Rusya'ya, Suudi Arabistan'dan İran
'a ÖSO muhatap alınıyor. ÖSO sonraları Nusra'ya dönüşen Suriye'deki El Kaide
ile çatışmalara girdi. Bugün ÖSO'yu algılarda DEAŞ
'laştırma çabasında olanların asıl amacı Zeytin Dalı
Harekatı'nın meşruiyetine gölge düşürmek. Millet iradesi dışında devletin içinde farklı iradeler olması gerektiğine inanan CHP kafası hala demokratikleşmedi. Fırat Kalkanı da Zeytin Dalı da milletin iktidar yaptığı AK Parti
'nin iradesi ile yapılmakta."