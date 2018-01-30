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’den raporu: ’nin amacı operasyonun meşruiyetine gölge düşürmek

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018
AK Parti, ile birlikte savaşan Özgür Ordusu'na () yönelik 'nin kara propagandasına karşılık bir rapor hazırladı. Raporda ÖSO'nun Suriyeli muhalif askerlerce 2011'de kurulduğu ve sonradan sivillerin de dahil olduğu anlatıldı. Raporda şu bilgiye yer verildi. ABD'den Rusya'ya, Suudi Arabistan'dan 'a ÖSO muhatap alınıyor. ÖSO sonraları Nusra'ya dönüşen Suriye'deki ile çatışmalara girdi. Bugün ÖSO'yu algılarda 'laştırma çabasında olanların asıl amacı Harekatı'nın meşruiyetine gölge düşürmek. Millet iradesi dışında devletin içinde farklı iradeler olması gerektiğine inanan CHP kafası hala demokratikleşmedi. Fırat Kalkanı da Zeytin Dalı da milletin iktidar yaptığı 'nin iradesi ile yapılmakta."
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AK Parti’den ÖSO raporu: CHP’nin amacı operasyonun meşruiyetine gölge düşürmek
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