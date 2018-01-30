‘CHP, PKK ile yatmış YPG ile uyanmıştır’

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Twitter'dan yaptığı açıklamada CHP
'nin Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili çıkışlarına sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Burseya Dağı'nda al bayrağımızın dalgalanmasından gocunan bir ana muhalefet vardır ki, bu hepsinden de beterdir" dedi ve şunları söyledi: "Zeytin Dalı Harekâtı mesafe aldıkça CHP sancılanmakta, korkuya kapılmaktadır. Türkiye fiilen cephededir, gelin görün ki, cephe gerisine pusu kuran CHP tezvirat tekeri çevirmekte, tefrika tefi çalmaktadır. CHP, PKK
ile yatmış, PYD-YPG'yle uyanmıştır. Lafa gelince Atatürk'ün partisiyiz derler. Konu açıldı mı, 95 yıllık parti olduklarından bahsederler. Oysaki CHP Genel Başkanı'yla, parti sözcülerinin ifadelerine bakarsak ne Milli Mücadele'yle ne Türkiye'nin kurtuluşuyla en ufak ilgileri olmadığı açığa çıkar." Sözde aydınlar ve Türk Tabipleri Birliği'ne de tepki gösteren Bahçeli, "Çeyrek porsiyon 170 sözde aydın ve siyaset artığı durur mu? Meğer PKK-PYD-YPG'nin ne kadar çok kolu varmış!" ifadesini kullandı.