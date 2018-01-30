Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baş döndüren diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın
2017'deki dış politika konusundaki
yoğun mesaisi
rakamlara yansıdı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından
edinilen bilgiye
göre, Erdoğan, devlet ve
hükümet başkanları, Meclis başkanları, Başbakan
yardımcıları,
bakanlar, devlet ve hükümet eski
başkanlarının da aralarında olduğu
kişilerle toplam 293 görüşme
yaptı. Bu görüşmelerin 125'i devlet
ve hükümet başkanlarıyla oldu.
Erdoğan devlet ve hükümet
başkanlarıyla 171 telefon görüşmesi
yaparak özellikle küresel ve bölgesel
konuları ele aldı. ABD'nin Kudüs
ile ilgili kararını açıkladığı
aralık ayında Erdoğan, 25 telefon
görüşmesi yaparak dünya liderleriyle
Kudüs konusunda görüş alışverişinde
bulundu.
Erdoğan'ın en çok telefonla
görüştüğü lider Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin
.
Erdoğan ve Putin 14 kez
telefonla konuştu. Erdoğan,
Katar Emiri El Sani ve
Fransa Cumhurbaşkanı
Macron ile 10'ar kez,
Azerbaycan Cumhurbaşkanı
Aliyev ile Suudi Arabistan
Kralı Selman bin Abdülaziz El
Suud ile 8, Kazakistan Devlet
Başkanı Nazarbayev, Filistin
Devlet Başkanı Abbas ile 6'şar, İran
Cumhurbaşkanı Ruhani, İngiltere
Başbakanı May, ABD Başkanı
Trump ile 5'er kez görüştü.
Geçen yıl 34 yurtdışı ziyaret
gerçekleştiren Erdoğan, Türkiye'de
13 kez devlet başkanlarını konuk
etti. Erdoğan'ın himayesinde
Türkiye'de düzenlenen 4 uluslararası
zirvede 33 devlet başkanı ve 4
Meclis Başkanı ağırladı. Erdoğan,
ayrıca mevkidaşlarına milli gün,
taziye, tebrik, teşekkür, davet
olmak üzere toplam 684 mesaj,
215 mektup gönderdi. ERDOĞAN, BOSNA HERSEK VE SIRBİSTAN LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bosna Hersek
Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç ile görüştü. Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmeye ilişkin, Bosna Hersek'te yaşayan Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar başta olmak üzere tüm Balkan halkları arasında barış ve istikrarın korunmasının, güçlendirilmesinin ve kalıcı hale getirilmesinin önemi üzerinde durulmuştur" açıklamasında bulundu.