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polisi Kudüs'te gözaltına aldı

polisi, işgal altındaki 'ün İseviyye beldesinde gözaltına aldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018 15:15
İsrail polisi Kudüs'te 30 Filistinliyi gözaltına aldı

polisinin, işgal altındaki 'ün İseviyye beldesinde gözaltına aldığı bildirildi.

İseviyye Savunma Komitesi Üyesi Muhammed Ebu Hummus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin beldede gece düzenlediği operasyonda 30 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

Ebu Hummus, İsrail polisinin operasyon sırasında Filistinlilerin mallarına da zarar verdiğini kaydetti.

İsrail polisinden şu ana kadar operasyonla ilgili açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ise işgal altındaki 'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 26 Filistinlinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

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İsrail polisi Kudüs'te 30 Filistinliyi gözaltına aldı
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