Canikli: ÖSO'ya terörist demek Türk Milleti'ne hakarettir

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM'deki milletvekillerini Zeytin Dalı Operasyonu hakkında bilgilendirdi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin açıklamalarından öne çıkanlar;



OPERASYONA "BAŞKOMUTAN ERDOĞAN" KOMUTA EDİYOR

Operasyon uluslararası hukuk açısından meşrudur. Dünya halkı gerekçemizi anlamaktadır. "ÖSO teröristtir" demek cahilliktir. PYD sivilleri kalkan olarak kullanıyor. Hedef teröristlerdir, sivil zayiat yoktur. Operasyon terör temizlenene kadar sürecektir. Operasyon planlandığı gibi başarı ile sürmektedir. Terör örgütü PYD, Kürtlere ideolojik temizlik yapıyor. Operasyona "Başkomutan Erdoğan" komuta ediyor.





"5'İ TSK MENSUBU 29 ŞEHİDİMİZ VARDIR"

Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar, en az 649 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 458 hedef hava kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiş, kara harekatı kapsamında 4370 hedef ateş altına alınmıştır; bugüne kadar 5'i Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 24'ü ÖSO mensubu olmak üzere 29 şehidimiz vardır.

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TBMM'de 'Afrin' oturumu

"OPERASYONDA SİVİL KAYBI YOK"

Zeytin Dalı operasyonunda TSK ve ÖSO kaynaklı sivil zayiat olmamıştır. Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanma politikasına rağmen bugüne kadar operasyonda sivil kayıp olmaması Türk Milleti'nin bu konudaki samimiyetini ve hassasiyetini ortaya koymaktadır.