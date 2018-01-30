PYD/PKK destekçileri, Şırnak şehitlerini Afrin'de gibi gösterdi

Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için "Afrin'de çok sayıda Türk askeri öldürüldü" iddiasıyla 2007'de şehit ettikleri sivil ve korucuların cenaze törenine ilişkin görseli paylaştı.

Sosyal medyada, "Afrin'de sivillerin hedef alındığı" imasıyla paylaşılan fotoğrafın, 8 Temmuz 2015 tarihli, "250 Suriyeli Hristiyan Halep'ten Belçika'ya nasıl kaçırıldı" başlıklı habere ait olduğu ortaya çıktı.

Örgüte yakın hesaplarda, "Çok sayıda Türk askerinin Afrin'de öldürüldüğü" iddiasıyla paylaşılan görselin, AA tarafından 2007'de Şırnak'ta şehitler için düzenlenen bir cenaze töreninde çekildiği belirlendi.

Görselde, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Beşağaç köyünde, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 12 sivil ve korucu için düzenlenen cenaze töreni görülüyor.

"Afrin'de soykırımı durdurun" etiketiyle paylaşılan yaralı bir bebek görselinin ise Irak'ta çekildiği ve internet ortamında 16 hafta önce paylaşıldığı tespit edildi.

AA'nın, TSK'yi ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için sosyal medyada başlatılan kampanyada kullanılan görsellerin farklı yer ve zamanlarda çekildiğini ortaya çıkarmasının ardından örgüt destekçileri, bu kez de Esed rejiminin yaptığı sivil katliamlara ilişkin fotoğrafları Afrin'de gibi göstermeye çalışmıştı.

Doğu Gutalı çocukları Afrinli gibi gösteren terör destekçisi hesaplar, AA İstanbul Photo Awards 2016'da birinci olan fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmış ve Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağını da TSK'nin savaş uçağı gibi servis etmişti.