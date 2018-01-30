TBMM Genel Kurulu'nda iki KHK'nin maddeleri görüşüldü

TBMM İçtüzüğünün, TBMM Başkanvekili'ne verdiği takdir yetkisiyle, KHK'lerin tümünün oylaması 1 Şubat Perşembe günü yapılacak. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, 4 grubun anlaşmasıyla bu kararı aldığını söyledi.

"KHK'LERİN HUKUKA KAVUŞMASI LAZIM"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, uzun süredir dile getirdikleri şekilde gündemin ilk 25 sırasına KHK'lerin alındığını anımsattı.

Özel, "Bir an önce bu KHK'lerin hukuka kavuşması, hukuk denetimine girmesi lazım. Ama ilgili maddelere vereceğimiz ret oyları bu konudaki grubumuzun kanaatini ve kanun metninden çıkarma önergesi olarak değerlendirilmesini yüce Meclisin takdirine sunuyor, tutanaklara böyle geçmesini talep ediyorum." dedi.