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Genel Kurulu'nda iki 'nin maddeleri görüşüldü

, Kapsamında çıkarılan 676 ve 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin () maddeleri kabul edildi. KHK'lerden, diğer kanunlarda bulunan hükümler ile uygulama kabiliyeti kalmayan düzenlemeler önergelerle çıkarılarak, uyum düzenlemeleri yapıldı. 676 sayılı KHK'den, özel harekat polisi alımında KPSS şartı aranmamasına yönelik düzenleme de çıkarıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018 23:14 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 23:22
TBMM Genel Kurulu'nda iki KHK'nin maddeleri görüşüldü

İçtüzüğünün, TBMM Başkanvekili'ne verdiği takdir yetkisiyle, 'lerin tümünün oylaması 1 Şubat Perşembe günü yapılacak. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, 4 grubun anlaşmasıyla bu kararı aldığını söyledi.

"KHK'LERİN HUKUKA KAVUŞMASI LAZIM"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, uzun süredir dile getirdikleri şekilde gündemin ilk 25 sırasına KHK'lerin alındığını anımsattı.

Özel, "Bir an önce bu KHK'lerin hukuka kavuşması, hukuk denetimine girmesi lazım. Ama ilgili maddelere vereceğimiz ret oyları bu konudaki grubumuzun kanaatini ve kanun metninden çıkarma önergesi olarak değerlendirilmesini yüce Meclisin takdirine sunuyor, tutanaklara böyle geçmesini talep ediyorum." dedi.

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TBMM Genel Kurulu'nda iki KHK'nin maddeleri görüşüldü
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