Ağrı'dan acı haber!

Alınan bilgiye göre, Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolunda görevli güvenlik güçleri, sınır devriyesi yaparken bir grup PKK'lı terörist ile sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 1 er ile 1 uzman çavuş yaralandı. Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan erin tüm müdahaleye rağmen şehit olduğu öğrenildi.

Yaralı uzman çavuş, ambulansla önce Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine oradan da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldı.