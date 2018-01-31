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'dan acı haber!

' nın Doğubayazıt ilçesi Telçeker köyündeki karakola PKK 'lı teröristlerin İran tarafından taciz ateşi açmaları sonucu 1 er şehit oldu, 1 uzman çavuş yaralandı.

Giriş Tarihi: 31.1.2018 17:45 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 17:53

Alınan bilgiye göre, Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolunda görevli güvenlik güçleri, sınır devriyesi yaparken bir grup PKK'lı terörist ile sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 1 er ile 1 uzman çavuş yaralandı. Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan erin tüm müdahaleye rağmen şehit olduğu öğrenildi.

Yaralı uzman çavuş, ambulansla önce Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine oradan da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldı.

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Ağrı'dan acı haber!
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