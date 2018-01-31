Furkan Vakfı’na terör operasyonu: 21 gözaltı

Adana
'da
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında, aralarında vakıf başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla 33 adrese operasyon gerçekleştirildi. Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde bulunan vakfın genel merkezinde ve diğer adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu. Operasyon kapsamında aralarında Vakıf Başkanı Kuytul'un da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Vakfın merkezinde yapılan aramada 364 bin lira para bulundu. Ele geçirilen paranın kayıt dışı olduğu saptandı. Öte yandan 2009-2011 arasında vakfa ait yurt yöneticilerinin, yurttan hırsızlık yaptığını iddia ettikleri çocukları alıkoyarak kaçırdıkları, işkence yaptıkları ve ailelerinden fidye istedikleri iddiaları üzerine bu kişiler hakkında daha önce dava açıldığı da bildirildi. BAE VE MISIR BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR
VAKIF binasının karşısında, vakfa ait 5 katlı bir kaçak yurt da ortaya çıkarıldı. Vakıf binasının bulunduğu mahsenden gizli bir geçit aracılığıyla kaçak yurda fiber hatlar çekildiği belirlendi. Kaçak yurda çekilen fiber ağ ile Furkan Vakfı'na ait sosyal medya ve internet hesaplarının yönetildiği iddia edilirken, örgütün Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır
bağlantılarının da araştırıldığı öğrenildi.