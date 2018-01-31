Hükümet’ten kritik Münbiç açıklaması

Bozdağ katıldığı bir televizyon programında "Şu anda Türkiye'nin odaklandığı ana hedef Afrin bölgesini terörden temizlemek. Ben bunu daha önce de açıkladım. Hani 'bu harekat, sınırlı bir harekat' dedim. Sınır neresi? Afrin bölgesinin coğrafi sınırları. Sadece Afrin değil, bu Afrin bölgesinde yer alan, ismi farklı olan pek çok yerleşim bölgesi var, onların tamamı terörden temizlenene kadar bu Zeytin Dalı Harekatı devam edecek ve bu bölge Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden daha büyük bir alan buranın temizlenmesine kadar." dedi

MÜNBİÇ VE FIRAT'IN DOĞUSU

Bozdağ, Afrin'den sonra yeni hedefi açıklarken şunları söyledi:

"Ama biz bir şeyi daha söylüyoruz, bu harekatın sınırı Afrin bölgesi, bu harekat hedefine ulaştığında Türkiye burada duracak hiç demedik. Bu harekatın adı bu, bu harekatın hedefi bu, bu harekat bakımından sınır bu. Ama Fırat Kalkanı Harekatında olduğu gibi Münbiç'e ve Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatlar, onlar ayrı harekatlar. Ben böyle bir açıklama yaptım ama terör örgütüne destek veren çevreler ve terör örgütünün oluşturduğu haberler, yaydığı şeyler sanki, 'Hükümet sadece Afrin'i hedefliyor, onun dışında yok' öyle bir açıklamamız yok. Zeytin Dalı Harekatının hedefinin Afrin olduğunu söylüyoruz ve Afrin'deki teröristleri, terör örgütleri temizlemek olduğunu söylüyoruz.

TÜRKİYE BUNA RIZA GÖSTEMEZ



Burası başarıya ulaştıktan sonra biz çok net bir şekilde söylüyoruz, sınırımız boyunca Türkiye'nin sınırını, toprak bütünlüğünü ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden ve bizim sınırımız boyunca PKK terör devleti yapılanmasını sağlayacak hiçbir gidişe hiçbir oluşuma Türkiye rıza göstermez, buna izin vermez. Kimse de bunu bizden beklememeli, beklemeye de hakkı yoktur. Amerika veya Avrupa'nın herhangi bir ülkesi kendi sınırının yanı başında 40 yıldır ülkesini bölmek için mücadele eden 40 binden fazla vatandaşını şehit eden bir terör örgütünün devletleşmesine rıza gösterir mi? Göstermez. Türkiye de buna rıza göstermez. Biz hep şunu söylüyoruz, ABD'li yetkililere de söyledik, PYD/YPG, PKK'nın yavrusudur, PKK tarafından kurulmuştur, PKK tarafından yönetilmektedir. Hem Fırat'ın doğusunda hem batısında Münbiç'te, Afrin'de hem Rakka'da, Deyrizor'da olan PYD ile YPG ile PKK ile Afrin'de olan PYD/YPG/PKK aynıdır. Dolayısıyla oradaki ayrı bir örgüt, oradaki ayrı bir örgüt dememek lazım. Şimdi Afrin'de Türkiye'yi meşru müdafaa hakkını kullanmakta haklı bulan ABD dahil uluslararası toplumun Türkiye'nin Afrin'den sonra Münbiç'te ve diğer alanlarda atacağı adımları da uluslararası hukuk bakımından haklı bulacaklarına ben inanıyorum. Aynı şey, o da terör örgütü, aynı terör örgütü." ifadelerini kaydetti