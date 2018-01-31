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İşgalci 'in bakanından "" açıklaması

ABD'den gördüğü destekle, işgal politikasını arttıran , yaşanan süreci "Trump Dönemi" olarak adlandırdı. İşgalci İsrail'in Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, 1967'den bu yana işgal altında tuttukları 'ye ait 'nin "İsrail'in ayrılmaz bir parçası" olarak tanınması çağrısında bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 19:47 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 19:48
İşgalci İsrail'in bakanından Golan Tepeleri açıklaması

Tel Aviv Üniversitesine bağlı Ulusal Güvenlik Araştırma Enstitüsünün senelik konferansında söz alan Erdan, çağrıyı yaptığı tarafı belirtmeksizin, 'nin "İsrail'in ayrılmaz bir parçası" olarak tanınmasını istedi.

"TRUMP DÖNEMİNDEYİZ"

Erdan, "Biz şu anda neyin doğru olduğunu söylememiz gereken (ABD Başkanı Donald) Trump dönemindeyiz. 'ün tanınması ileriye gitmemiz için doğru bir yol ancak Golan Tepeleri'nin de İsrail'in ayrılmaz bir parçası olarak tanımalıyız." dedi.

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Erdan ayrıca Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "anlaşmazlığı uluslararası boyuta taşımaya çalıştığını" ileri sürerek, "Ebu Mazin'in (Abbas) İsrail ile müzakereleri reddetmesi tehlikeli bir durum. Abbas, doğrudan müzakerelerden kaçınmakla birlikte çatışmayı uluslararası hale getiriyor, İsrail'i boykot hareketine destek veriyor." diye konuştu.

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İsrail ve Filistin arasındaki anlaşmazlığın Kudüs çevresinde şekillendiğini ve bunun "dini bir çatışma" olduğunu öne süren Erdan, İsrail'i tehdit eden durumların başında ferdi eylemler ve uluslararası boykot hareketinin geldiğini söyledi.

Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan "Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi", uluslararası alanda İsrail'in ekonomik, akademik, kültürel ve siyasi bakımdan boykot edilmesine öncülük ediyor.

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İsrail, BDS'yi stratejik bir tehdit olarak görüyor, buraya bağlı aktivistleri anti-Semitist olarak suçluyor ve boykot çağrısında bulunan bu kişileri sınır dışı ediyor.

İsrail Parlamentosu (Knesset) da Mart 2017'de, İsrail'i boykot etme çağrısı yapanlara giriş vizesi verilmemesini öngören "boykot" yasasını onaylamıştı.

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İşgalci İsrail'in bakanından "Golan Tepeleri" açıklaması
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