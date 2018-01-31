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dönemine ait küp buldu

'de jandarma ekiplerinin terörle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda bulduğu devasa büyüklükteki Ortaçağ dönemine ait küp (Pithos), koruma altına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 17:22 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 17:48
Mehmetçik Orta Çağ dönemine ait küp buldu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele kapsamında Pertek kırsalında operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında bir evde yapılan aramada Ortaçağ dönemine ait devasa küp (Pithos), ele geçirildi.

95 santimetre karın çapı ve 145 santimetre boyu ile şu ana kadar bölgede bulunan en büyük küp olduğu öğrenildi. tarafından bulunduğu yerden özenle alınan küp, kuruluş aşamasında olan Tunceli Kent Müzesinde sergilenmek üzere İl Kültür Turizm Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

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Mehmetçik Orta Çağ dönemine ait küp buldu
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