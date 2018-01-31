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Pişkin darbeci

gecesi aralarında ve oğlunun da olduğu 34 vatandaşımızı Köprü’de şehit eden askerlerin komutanı Ödemiş “Ben şehit olan kimseyi görmedim” dedi

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018
Pişkin darbeci
'nün darbe girişiminde Şehitler Köprüsü'ndeki en rütbeli asker yarbay Turgay Ödemiş'ti. Aralarında ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 şehitle ilgili İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davada, hain yarbay savunma verdi ve çapraz sorguya tutuldu. Ödemiş'e, pişkin ve soğukkanlı savunması nedeniyle hem şehit yakınları ve gaziler hem de sanık erler tepki gösterdi. Çelişkili ve yalan ifadeleriyle dikkat çeken Ödemiş, erlerin sorularına "Hayır, üstlenmiyorum, cevap vermiyorum, bilmiyorum, hatırlamıyorum" şeklinde yanıtlar verdi. Köprüde halkı korkutmak için tank topuyla ateş ettirdiğini öne süren Ödemiş, köprüde şehit olan kimseyi görmediğini pişkinlikle söyledi. Çapraz sorgusunda mahkeme başkanı Taner Akıncı dışında kimsenin sorusunu cevaplamayacağını belirten Ödemiş'e şehit yakınları ve gaziler "Allah'a nasıl hesap vereceksin" diye tepki gösterdi.
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Pişkin darbeci
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