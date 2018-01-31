Pişkin darbeci

FETÖ
'nün darbe girişiminde 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü'ndeki en rütbeli asker yarbay Turgay Ödemiş'ti. Aralarında Erol Olçok
ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 şehitle ilgili İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davada, hain yarbay savunma verdi ve çapraz sorguya tutuldu. Ödemiş'e, pişkin ve soğukkanlı savunması nedeniyle hem şehit yakınları ve gaziler hem de sanık erler tepki gösterdi. Çelişkili ve yalan ifadeleriyle dikkat çeken Ödemiş, erlerin sorularına "Hayır, üstlenmiyorum, cevap vermiyorum, bilmiyorum, hatırlamıyorum" şeklinde yanıtlar verdi. Köprüde halkı korkutmak için tank topuyla ateş ettirdiğini öne süren Ödemiş, köprüde şehit olan kimseyi görmediğini pişkinlikle söyledi. Çapraz sorgusunda mahkeme başkanı Taner Akıncı dışında kimsenin sorusunu cevaplamayacağını belirten Ödemiş'e şehit yakınları ve gaziler "Allah'a nasıl hesap vereceksin" diye tepki gösterdi.