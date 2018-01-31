Son dakika: Saniyeler sonra havaya uçuruldu!

Burseya Dağı'nın ele geçirilmesinin ardından bir başka kritik nokta olan Darmık Dağı'nda bir çok ayrı nokta Türk savaş uçakları tarafından vuruldu. Darmık Dağı, Hassa ile Kilis arasında bulunuyor.

Vurulan hedefler arasında Darmık Dağı'ndaki terör örgütü elebaşı Öcalan'a ait dev bir poster de bulunuyordu. Türk savaş uçaklarının başarıyla imha ettiği hedefe ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeyindeki Kurni dağlarının en yüksek zirvesini ele geçirdi. TSK ve ÖSO birlikleri, sabah saatlerinde Bülbül beldesi merkezinin çevresinde başlattıkları operasyon çerçevesinde, Kurni dağlarının en yüksek zirvesini teröristlerden temizledi.

TSK ve ÖSO birlikleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamındaAfrin'in kuzeyinde bulunan Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

ABD'nin iddialarını çürüten görüntü: Darmık Dağı'nda PKK Elebaşı'nın posteri!

TSK ve harekatı destekleyen ÖSO, Bülbül belde merkezinin çevresindeki köylere sabah saatlerinde operasyon başlattı.

Devam eden operasyonda TSK ve ÖSÖ, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan aldı.

BU GÖRÜNTÜ ABD'NİN İDDİASINI ÇÖKERTTİ!

Türkiye'nin tepkilerine karşı terör örgütü YPG'yi desteklemeyi sürdüren ABD'nin 'YPG' ısrarını çürütecek bir görüntü ortaya çıktı. Afrin'e bağlı Bülbül beldesine yakın bir konumda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın uydu görüntüsü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması ile deşifre oldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, uygulamaya girildiğinde coğrafi sekmesinde uygun koordinatlar girilince terör örgütü yöneticisinin görüntüsü açıkça ortaya çıkıyor.

Uygulamada enlem alanında 36.78020246, boylam alnına ise 36.81205809 değerleri girildiğinde PKK/YPG yöneticisi Öcalan'ın görüntüsü ortaya çıkıyor.

Terör örgütünden temizlenen alanlarda bulunan tünellerde teröristlere ait Türkçe ve Kürtçe yazılmış günlükler, çok sayıda siyasi doküman ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a ait fotoğraflar bulundu.