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Alkana köyü de PYD/PKK'dan temizlendi

Türk Silahları Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu (), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 'in batısında bulunan Racu beldesine bağlı Alkana köyünü PYD/PKK'dan ele geçirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018 21:17 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 02:03
Alkana köyü de PYD/PKK'dan temizlendi

ve harekatı destekleyen 'nun, Racu belde merkezinin civarındaki köylere sabah saatlerinde başlattığı operasyon sürüyor.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre çatışmaların ardından bugün ele geçirilen Süleyman Halil ve Sati Şaği'nin ardından akşam saatlerinde Alkana köyü de PYD/PKK'dan arındırıldı.

Racu beldesinin çevresinde ele geçirilen köylerin ve stratejik tepelerin ardından terör örgütünün belde üzerindeki etkisi kırıldı.

24 NOKTA TEMİZLENMİŞ OLDU

Böylece harekatın 11. gününde 'in beş beldesinde 18'si köy, biri köy altı yerleşim ve 5'i stratejik tepe olmak üzere 24 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

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TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatın önceki aşamalarında, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar ve Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.

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Alkana köyü de PYD/PKK'dan temizlendi
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