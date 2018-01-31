Türk konvoyuna hain saldırı: 1 sivil şehit

Suriye
'nin İdlib
kenti kırsalında hareket halindeki Türk askeri konvoyuna terör örgütü PKK
/YPG
tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda Devlet Su İşleri (DSİ
) çalışanı Yasin Tanboğa şehit olurken, Uzman Çavuş Ömer Güneş ile DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018'de İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce bombalı araçla yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır."