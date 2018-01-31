Zeytin Dalı harekatında 712 terörist etkisiz hale getirildi

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

712 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur."