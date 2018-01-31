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harekatında 712 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin'de Türk Silahları Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) gerçekleştirdiği harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712'ye ulaştı. Bugün operasyonun 12. gününde TSK şu açıklamayı yaptı...

Giriş Tarihi: 31.1.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 10:38
Zeytin Dalı harekatında 712 terörist etkisiz hale getirildi

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile //PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

712 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur."

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Zeytin Dalı harekatında 712 terörist etkisiz hale getirildi
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