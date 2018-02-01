41 mahrem imama gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ yapılanmasına yönelik yoğun çalışmalar devam ediyor. Son olarak örgütün İstanbul'da yer alan Bahçelievler, Beşiktaş gibi ilçelerde bulunan 'Doktor, Serdoktor- Uzman' olarak örgüt içerisinde görev alan 41 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı. İlk etapta İstanbul'da 'Eğitim Danışmanları' olarak adlandırılan bir yapı kurulduğu tespit edildi. Bu yapının FETÖ'nün uzun yıllara yayılan insan kaynağı stratejilerini yönettiği, örgüt üyelerinin eğitim hayatlarını planladıkları mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılara eleman yetiştirdiği belirlendi.

DOKTOR, UZMAN DİYE İSİMLENDİRİLDİLER

Mahrem hizmetlere yetiştirdiği elemanları ise 'Doktor', 'Serdoktor-Uzman' olarak isimlendirdiği, bir mensubunu asker, polis, hâkim ve savcı yaparken okul hayatından son ana kadar sürekli takipte bulunulduğu tespit edildi. Sözde 22 İl'den oluşan İstanbul ilinde Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Üsküdar gibi ilçelerde yapılan çalışmalarda Doktor, Serdoktor- Uzman olarak görev yapan 39'u Bylock kullanıcısı 41 örgüt yöneticisi hakkında 28 ilde operasyon gerçekleştirildi. 41 örgüt yöneticisinden şu ana kadar 10'u gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi.