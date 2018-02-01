9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu’nun 3 rakibi var!

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Hafta sonu CHP kurultayı var. Kimse CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'ndan bir sürpriz beklemiyor. Klasik Kaybedenler Kulübü bir araya gelecek, en çok kaybedeni yeniden genel başkan seçecek. Bu nedenle genel, yerel, cumhurbaşkanlığı ve referandum dahil 9 seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu yeniden seçilecek.

Muharrem İnce dahil son dakika ortaya çıkan Ümit Kocasakal ve Ömer FarukEminağaoğlu'nun da hiç şansları yok. İnce'nin imza toplaması da sonucu değiştirmeyecek. Diğer ikisi bunu bile başaramayacak. Göstermelik bir kurultaydan söz ediyoruz. Alın bir önceki kurultayda da aday olan İnce'yi... Şimdi ne söylüyor diye merak eden var mı? Sanmıyorum. Ama ben yine de İnce'nin; geçen kurultay öncesi dile getirdiği şu öngörüyü tekrar edip etmeyeceğini merak ediyorum:

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