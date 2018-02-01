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Almanya'dan 'e şok

Bakanı Gabriel, Filistin- arasında iki devletli çözüm esası üzerinde açık bir şekilde anlaşmaya varılmaması durumunda ülkesinin büyükelçiliğini 'e taşımayacağını ifade etti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 21:41 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 02:11
Almanya'dan İsrail'e şok

Bakanı Sigmar Gabriel, ülkesinin büyükelçiliğinin ancak Filistinlilerle lilerin iki devletli çözüm konusunda "açık bir şekilde anlaşmaya varması" durumunda 'e taşınacağını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, İsrail'in başkenti Tel-Aviv'deki Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Enstitüsünün yıllık konferansında yaptığı konuşmada, "1967 sınırları içinde değil dışında bir İsrail devletinin varlığını tanımaya devam edeceğiz. Aynı zamanda İsrail'in var olma hakkına karşı olanları da kınayacağız." dedi.

Gabriel, Filistin-İsrail arasında iki devletli çözüm esası üzerinde açık bir şekilde anlaşmaya varılmaması durumunda Almanya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını vurguladı.

İsrail'in var olma hakkına dikkati çeken Gabriel, "(İsrail'in varlığına karşı olma) Bu olguyu yok etmeyi başaramadık, ancak bununla savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) çoğu ülkesi, 'nin aksine İsrail ile Filistin sorununun iki devletli çözüme dayalı bir şekilde çözülmeden Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayı reddediyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, 22 Ocak'ta İsrail parlamentosunda (Knesset) yaptığı konuşmada, "Yönetimimiz, gelecek haftalarda ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak için çalışmalarına başlayacak. Büyükelçilik 2019 yılı bitmeden önce Kudüs'e taşınmış olacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta 'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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Almanya'dan İsrail'e şok
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