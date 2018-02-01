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'li 'dan iç savaş çağrısı

 Genel Başkan Yardımcısı  sosyal medyadan iç savaş çağrısı yaptı. bugünkü yazısında sık sık skandal açıklamalarıyla gündeme gelen Aykut Erdoğdu’ya vurgu yaparak “CHP gitgide bir halk sağlığı sorununa dönüşüyor” dedi.

Giriş Tarihi: 1.2.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 12:06
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan iç savaş çağrısı

İŞTE SALİH TUNA'NIN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Mahut terör hendeklerine karşı Mehmetçiğin verdiği savaşa, "Saray Savaşı" dediler.

Hülasa, Aydın Doğan'ın organlarında çalışan elemanlarla koro halinde "bozgunculuk" yaptılar.

Halkın tepkisinden çekindikleri için Afrin Barış Operasyonu'na "Saray Savaşı" demiyorlar.

Fakat itibarsızlaştırmak için de ellerinden geleni yapıyorlar.

Başta da belirttiğin üzre Mehmetçiğin can pahasına verdiği savaşa, "halk sağlığı sorunu" diyen TTB'nin bildirisini desteklemeleri bunun en bariz örneği.

Sormak lazım: İstiklal Savaşımız da "halk sağlığı" sorunu muydu?

Bir de, 'li yöneticiler son günlerde muvazeneyi dağıtacak kadar öfkeli.

Hayır, Mehmetçiğe kurşun sıkanlara değil, Mehmetçikle birlikte olanlara karşı.

Canlı yayında masa kırmaya kalkışan o CHP'li milletvekili de, ABD taşeronu teröristlere karşı ordumuz savaştayken iç savaş çağrısı yapıp, "azdan az çoktan çok gidecek..." diye racon kesti.

Sonra bunların hepsi teröre karşı savaş söz konusu olduğunda, "barış güvercini" kesiliyorlar.

Farkında değiller, gitgide "halk sağlığı sorununa" dönüşüyorlar.

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CHP'li Aykut Erdoğdu'dan iç savaş çağrısı
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