Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Doğubayazıt’ta çatışma: 1 şehit

Doğubayazıt’ta çatışma: 1 şehit

Giriş Tarihi: 1.2.2018
Doğubayazıt’ta çatışma: 1 şehit
Doğubayazıt'ta 'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada Piyade Onbaşı Ali Aydar şehit oldu, bir uzman çavuş da yaralandı. 'nın Harran ilçesindeki baba evine ateş düşen şehidin bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Bingöl'ün Genç ilçesinde de PKK'ya yönelik operasyonda 600 kilogram patlayıcı ele geçirildi. 'nın Aachen kentinde ise /PKK yandaşları bir camiye saldırdı. Bu arada merkezli 3 ilde yürütülen ve 25 kişinin gözaltına alındığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında vakfın faaliyette bulunması geçici olarak men edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğubayazıt’ta çatışma: 1 şehit
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN