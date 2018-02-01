Doğubayazıt’ta çatışma: 1 şehit

Ağrı
Doğubayazıt'ta PKK
'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada Piyade Onbaşı Ali Aydar şehit oldu, bir uzman çavuş da yaralandı. Şanlıurfa
'nın Harran ilçesindeki baba evine ateş düşen şehidin bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Bingöl'ün Genç ilçesinde de PKK'ya yönelik operasyonda 600 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Almanya
'nın Aachen kentinde ise PYD
/PKK yandaşları bir camiye saldırdı. Bu arada Adana
merkezli 3 ilde yürütülen ve 25 kişinin gözaltına alındığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında vakfın faaliyette bulunması geçici olarak men edildi.