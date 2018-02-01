Fatma’yı roketle şehit ettiler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı
'nda köşeye sıkışan terör örgütleri, sivil halka saldırmaya devam ediyor. Bölücü terör örgütü PKK
/YPG'li teröristlerin dün 10.30 Afrin'den attığı iki roket Hatay'ın Reyhanlı
ilçesinin Gültepe Mahallesi'ne üştü. Roketlerden biri 3 katlı bir eve isabet etti. Ailesiyle birlikte evlerindeki odasında uyurken atılan kalleş roketle 17 yaşındaki Fatma Avlar şehit düştü. İki kişi de yaralandı. BİR YIL ÖNCE DE OĞLUNU KAYBETTİ
Bir yıl önce 20 yaşındaki oğlu Abdullah Avlar'ı Reyhanlı'da trafik kazasında kaybeden baba Ahmet Avlar, kızının şehit düştüğü evlerinin önünde gözyaşlarını tutamadı. Reyhanlı'da roketlerin düştüğü iki mahalle Türk bayrakları ile donatıldı. Esnaf iş yerlerine, insanlar evlerine ay-yıldızlı bayraklar astı. Roket isabet eden ev ve park halindeki bir araçta hasar oluştu. Güvenlik güçleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Avlar'ın şehit düştüğü roketin isabet ettiği sokakta yaşayanlar, roketlerin mahallelerine çok yakın olan Cinderes bölgesinden atıldığını söylüyor. Cinderes de dün yoğun ateş altına alındı. 'YARIYIL TATİLİ UZAYABİLİR'
Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, terör örgütünün kalleşçe sivilleri hedef almasına tepki gösterdi. Şanverdi, "Belli bir kesim tarafından oluşturulmaya çalışılan 'TSK sivilleri vuruyor' algısının tam tersi olarak bugüne kadar TSK bölgedeki sivillere kesinlikle yaklaşmıyor. Köylere yaklaşmıyor. PYD/PKK ise her gün Reyhanlı'ya olsun, Kilis'e olsun roket atıyor" dedi. Gültepeliler'in başka bir bölgeye alınma talebinin de değerlendirildiğini, vurgulayan Şanverdi, "Kaymakamlık ve belediye olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Okullarımızı bir hafta tatil etmeyi planlıyoruz" dedi. Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Fatma Avlar'ın cenazesi dün Reyhanlı Atike Hanım Camisi'nde düzenlenen törenin ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. Aynı saldırıda yaralanan ağabeyi Bilge Avlar da kardeşini son yolculuğuna böyle uğurladı. Baba Ahmet Avlar'ın göz yaşları yürek yaktı. Fatma'dan geriye arkadaşına gönderdiği, "Ben daha üniversite okuyacağım" mesajı kaldı. Mehmetçik, Fatma'yı şehit eden roketin geldiği Cinderes'i Fırtına obüsüyle ateş altına aldı. Bir obüs mermisine Fatma'nın adı yazıldı. SİVİLLERİ KİM VURUYOR DÜNYA GÖRSÜN
Reyhanlı sakinleri terör örgütünün roketli saldırılarına isyan etti. Vatandaşlar da "'TSK sivilleri vuruyor' diyenler Reyhanlı'ya atılan füzelere neden ses çıkarmıyor? Dünya bunu görmüyor mu? Savundukları teröristler 17 yaşında bir canı daha aldı. İmza toplayanlar neden ses çıkarmıyor? Buradaki insanlar sivil değil mi?" diyerek tepki gösterdi. Bazıları, önlem olarak bu iki mahallenin boşaltılması ihtimalinin değerlendirilmesini önerdi. Şehidin sokağında marketi olan Mustafa Sertyürek "Birlik ve beraberlik içinde 80 milyon tek yürek olarak inşallah bu günleri atlatacağız" dedi. KİLİS VE HATAY'A 12 GÜNDE 55 ROKETLİ SALDIRI
TSK ve ÖSO'nun 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nda 12 günde Afrin'deki teröristler Kilis şehir merkezine 22 roketli, Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ise 33 roketli ve bir havan mermili saldırı düzenledi. 2'si Suriyeli 5 sivil hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı.