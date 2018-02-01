"Firavun, PYD/PKK'nın yaptığını görse utanırdı"

Deyrizor şehrinde yaşayan 45 yaşındaki Selci, terör örgütü PYD/PKK'nın tehcirine maruz kalan binlerce Suriyeli aileden sadece biri...

Arap kökenli Selci, PYD/PKK'nın baskısı artınca yaklaşık 4 ay önce 8 çocuğu ve eşiyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı.

Bir süre önce Aydın'a yerleşen, burada gündelik işlerde çalışarak ailesinin geçimini sağlayan Selci, terör örgütünün artan saldırılarını, baskısını ve bu süreçte yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaştı.





"PYD/PKK, EVİMİ VE PARALARIMI ALDI"

Selci, PYD/PKK'nın tehdidinden dolayı vatanlarından kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Mecbur kaldıkları için Türkiye'ye sığındıklarını aktaran Selci, "PKK/PYD, evimi ve paralarımı aldı, kaçmak zorunda kaldık ancak orada akrabalarım var. Terör örgütü tarafından alınmak istenen yeğenlerimi ülke dışına kaçırdık. Örgüt, tehditle herkesin malına el koyuyor. Birçok kadının ırzına geçtiler. Evlere girip erkekleri zorla askere almak istiyorlar. Kabul etmezlerse zulmederek bölge dışına gönderiyorlar. Arapların evlerini dozerle yıktılar. Firavun, PYD/PKK'nın görse utanırdı." dedi.

PYD/PKK'nın bölgeye zarardan başka bir şey vermediğini dile getiren Selci, örgütün, ABD oraya geldikten sonra daha da güçlendiğini vurguladı.

"GÖZLERİMLE GÖRDÜM"

Sadece Arap ve Türkmen değil Kürt kökenlilerin de PYD/PKK'nın zulmünden kaçtığını kaydeden Selci, şöyle konuştu:

"Birçok Kürt aile özellikle İslami hassasiyete sahip olanlar örgütün yaptıklarından rahatsız oldular. Tanıdığım birçok Kürt aile çocuklarını onlara vermemek için yurt dışına kaçırdı. Dünyada birine terörist diyeceksiniz o PYD/PKK olmalıdır. Çocukları öldüren, kadınlara tecavüz eden, evleri yağmalayan kişiye terörist demeyeceksiniz de hangi sınıfa koyacaksınız. Ben afaki konuşmuyorum. Kime ne yaptıklarını tek tek söyleyebilirim. Hepsini kendi gözümle gördüm."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatını desteklediklerini belirten Selci, operasyonun, PYD/PKK'nın halka zulmettiği diğer bölgeler için de planlanması gerektiğine işaret etti.

PYD/PKK'nın gerçek yüzünü herkesin görmesi gerektiğini anımsatan Selci, "Türkiye'nin bu operasyonuna karşı çıkanlara 'Allah'tan korkun' diyorum. Çünkü PYD/PKK bize işkence yaptı, mallarımızı yağmaladı. Bunu görmezden gelemezsiniz." şeklinde konuştu.

Selci, ülkesi terörden arındırıldığında evine döneceğini sözlerine ekledi.