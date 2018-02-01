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İzin almayız, gereken yapılır

Yıldırım: Menbiç’in yüzde 95’i Arap. ABD terör örgütüne destek mi verecek yoksa halkı örgütlerden kurtaracak mı? Buna karar vermeli

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018
İzin almayız, gereken yapılır
dün 'ya resmi ziyarette bulunan Başbakanı Saad Hariri'yi kabul etti. Yıldırım Hariri'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. Başbaşa ve heyetler arası toplantının ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenlendi. Yıldırım şunları söyledi:
Afrin bölgesine yaptığımız bu operasyonda hedef ne sivil halk ne de 'nin toprak bütünlüğü.
Terör örgütü "Siviller zarar görüyor" diye kara propaganda yapıyor. Zarar gören 'deki sivil vatandaşlar. Daha bugün 'da bir roket saldırısı gerçekleşti. Türkiye'nin içerisinden Türkiye'deki vatandaşlara roket saldırısı, akla ziyan deli saçması düşünce.
( Macron'un "Afrin harekatı işgal temelli olmamalı" sözü) Nasıl Suriye'de 'a karşı bütün operasyonlar gerçekleşiyorsa, Afrin'de de biz DEAŞ, /PYD-YPG'ye karşı operasyon yapıyoruz. Eğer Fransa meseleyi böyle ela alıyorsa, onların Suriye'de yaptıkları faaliyeti de böyle ele almak lazım. Temelden sakat bir düşünce.
Menbiç'te yüzde 95 Arap nüfus var. Tepelerinde boza pişiren, onlara hayatı zehir eden bir avuç terör grubu var. ABD duruşunu açıkça ortaya koymalı. Zulüm eden terör örgütüne mi destek verecek, yoksa halkın terör örgütlerinden kurtulmasına mı katkı sağlayacak.
Türkiye, her türlü terör baskısına, terör tehdidine karşı milli güvenliği gereği yapması lazım gelen harekâtı yapar. Bunun için başka ülkelerden izin almak gibi bir durum söz konusu olmaz. Bu faaliyetler hem Suriye'de hem de Irak'ta hududumuz etrafında oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermemek için bundan sonra da devam edebilir.
(Türk konvoyuna saldırı) İdlib'de yaşanan olay da Türkiye'nin bu harekatta ne kadar doğru bir iş yaptığını ortaya koymuştur. Yani terör nereden gelirse gelsin karşılığını mutlaka görmelidir. Bizim orada yaptığımız faaliyet de tam da bunun içindir.

HARİRİ: SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ
Lübnan Başbakanı Hariri ise, Lübnan'da terör saldırısı gerçekleştiren bir kişinin Türkiye tarafından yakalanarak Lübnan'a teslim edilmesinden dolayı teşekkürlerini ileterek, ABD'nin 'ü İsrail Başkenti olarak tanıma girişimine tepki gösterdi. Hariri "Kabul edilebilir bir şey değil. Bizler 'de iki devletli bir çözümden ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasından yanayız" dedi. Hariri, Suriye'deki iç savaş için de "Tüm halkın ve özellikle sığınmacıların haklarını koruyacak ve toprak bütünlüğünü sağlayacak bir çözümden yanayız" diye konuştu.
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