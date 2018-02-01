Katil binbaşıdan alçak savunma

FETÖ
'nün darbe girişiminde 34 kişinin şehit düştüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası dün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın müştekisi olan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da duruşmaya katıldı. Çalışkan'a, sanık savunması uzun sürdüğü için sıra gelmedi. Savunmasını yapan FETÖ'cü binbaşı Ahmet Taştan, "Olay yerinde provokatörler ve teröristlerin olduğu aşikâr" dedi. Müşteki gaziler ise "Sen köprüde yaptıklarını anlat, katil" diye tepki gösterdi. Taştan, darbeye karşı koyan Çalışkan'ın suçlu olduğunu savununca Mahkeme Başkanı Taner Akıncı "Dur orada! Sen İstanbul Emniyet Müdürü'nü töhmet altında bırakacak şekilde savunma yapamazsın" dedi.
Darbe girişiminde FSM Köprüsü'nün kapatılmasına ilişkin tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada da mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.