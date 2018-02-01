‘Korkudan battaniyenin altına saklandı’

DEAŞ
'ın,
Türkiye'nin Irak'taki Musul
Konsolosluğu'na baskını sırasında kendisini 'Muhasebeci Kenan' diye tanıtan ve konsolos olarak Özel Harekât polisi Abdülsettar Yaşar'ı gösteren CHP
'li Öztürk Yılmaz
'ın korkudan battaniye altına saklandığı ortaya çıktı.
Yıllardır kahraman rolü oynayan eski Musul Başkonsolosu CHP'li Öztürk Yılmaz'ın foyasını ortaya çıkaran Özel Harekât Polisi Abdülsettar Yaşar, aHaber'e konuştu. Etraflarını DEAŞ'lı teröristlerin sarması üzerine Arapça bilen tek kişi kendisi olduğu için kapıyı açtığını belirten Yaşar, "Bu arada Öztürk Yılmaz 'Beni kesinlikle karıştırmıyorsunuz. Sizin göreviniz beni burada korumak. Siz ölmek isterseniz ölebilirsiniz ama siz bizi korumakla görevlisiniz. Kesinlikle kimse bir mermi dahi atmayacak. Ben kamufle oluyorum. Yerime bu işlere sen bakacaksın' dedi" diye konuştu.
DEAŞ tarafından tutuldukları 101 gün boyunca Öztürk Yılmaz'ın bir ara korkudan çıldırmak üzere olduğunu anlatan Yaşar "Korkmadığı bir an yoktu ki zaten. Hatta bir ara kafayı bile sıyırdığı oldu" dedi. Öztürk Yılmaz'ın korkudan battaniyenin altına dahi saklandığını söyleyen Özel Harekât Polisi Yaşar, "DEAŞ'lılar bir ara 'Senin muhasebecin, pasaportçun, yardımcıların kim? Bunları bize tarif et' dediler. Şöyle bir döndüm; inanın battaniyenin altına saklandı. İnanın. Ben baktım diyecek laf da bulamadım" dedi.
Canını ortaya koymasına rağmen Öztürk Yılmaz'ın o günden sonra bir telefon bile etmediğni belirten Abdülsettar Yaşar "Ben o mezarda senin önünde kalkan oldum. Bu mu vefa" diye konuştu.