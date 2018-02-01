Şehirdeki terör örgütü elemanları yakalandı, tutuklandı

Kadıköy'de bir cafede oturan gençlere Afrin operasyonunu savundukları için feci şekilde dayak atan Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) adlı terör örgütü üyesi 7 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ali Emre Ecer, Ulaş Bedri Çelik, Alptuğ Sosyaltürk, Ali Tolunay Tokat, Birhat Avcı, Mehmet Yozcu ve Yasin Yıldız'ın tutuklandığı öğrenildi.

TKKKÖ'DEN BÖG'E DÖNDÜLER

Soruşturmanın şüphelilerin eski adı TKKKÖ (Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş örgütü olan mevcut adı ile BÖG (Birleşik Özgürlük Güçleri) olarak bilinen terör örgütü adına ülkemizde faaliyet gösterdikleri yönünde edinilen istihbari bilgiler ve araştırma raporları neticesinde başladığı öğrenildi.

Terör örgütü yandaşlarından Kadıköy'ün ortasında isyan ettiren dayak

TERÖRİST CENAZESİNDE GRUPLARI ORGANİZE EDİYORDU

Şüphelilerden Ali Emre Ecer'in, örgüt adına faaliyet gösterdiği, örgütün haber kaynaklarından olan bir internet sitesinde, "Efrin için Kobani ruhuyla sokaklarda olacağız" şeklinde haber paylaştığı tespit edildi.

Şüphelilerden Ulaş Bedri Çelik'in örgüt adına bazı faaliyetlere katıldığı, örgütün elebaşlarından olan Ulaş Bayraktaroğlu'nun cenazesine katıldığı ve bu cenazeyi tertip edenler olduğu öğrenildi.

MAHKEME, "ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ YETERSİZ KALIR" DEDİ, HEPSİNİ TUTUKLADI

21 Ocak 2018 tarihinde örgütün düzenlediği TSK'nın Afrin operasyonun protesto eylemine tepki gösteren mağdurları darp eden örgüt üyelerinin Alptuğ Sosyaltürk, Ali Tolunay Tokat, Birhat Avcı, Mehmet Yozcu ve Yasin Yıldız olduğu tespit edildi. Söz konusu kişilerin, örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU

Ali Emre Ecer, Ulaş Bedri Çelik, Alptuğ Sosyaltürk, Ali Tolunay Tokat, Birhat Avcı, Mehmet Yozcu ve Yasin Yıldız'ın tutuklama tedbirinin ölçülülük sınırında kaldığı ve adli kontrol tedbirlerinin somut olayda yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklandı.