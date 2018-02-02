Başbakan Yıldırım: Afrin'den 12 günde 82 roket attılar

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım'ın sözlerinin satır başları şöyle:



Terörle amansız bir mücadele yapıyoruz. Terör örgütlerini bölgeden çıkarmak için daha önce Fırat Kalkanı operasyonu yaptık. Şimdi orada huzur var. Güvenlik var ve 130 bin Suriyeli oraya yerleşti. 160 bin çocuk eğitime başladı. Zulüm, göç sona erdi.



Şimdi aynı şekilde Afrin'de de PKK/KCK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütlerinin yok etmek, sığınaklarını, barınaklarını başlarına yıkmak için kahraman askerlerimiz iş başında. Tünellerini, mevzilerini, her şeylerini başlarına yıktık, hepsinin de canına okuyacağız, tertemiz edeceğiz.

Başbakan Yıldırım, Ankara-Niğde Otoyolu'nun temel atma töreninde konuştu

5 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETT, 100'DEN FAZLA YARALI VAR!

Afrin'e biz niye gittik? Bugün itibarıyla bu operasyonun ne kadar haklı olduğunu gördük. Şu ana kadar 82 roket atıldı. Afrin'den Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e tam 82 tane roket attılar, 12 günde. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 100'den fazla vatandaşımız yaralandı.

Bunlar insanlıktan nasibini almamış alçak bir güruh. Hem yurt içinde hem yurt dışında bunları yok edinceye kadar mücadeleye devam.