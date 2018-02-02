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'li Selin Sayek Böke'den skandal yorumu

İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, 'nın kanadı 'ye diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 2.2.2018 00:34 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 01:47
CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal PYD yorumu

İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Habertürk TV'de 'ın konuğu oldu.

Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Böke'ye Kübra Par "'de yapılanmasını olarak mı yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz" şeklinde bir soru yöneltti.

"TERÖR ÖRGÜTÜ DİYECEK BİR BİLGİMİZ YOK"
Terör örgütü 'nın, Suriye'deki uzantısı olan PYD'ye terör örgütü diyemeyen CHP'li Böke soruya, "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığınna dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" ifadeleriyle cevap verdi.

Öte yandan, CHP'li isimler Özgür Suriye 'nu ise terör örgütü olarak tanımlayarak kamuoyunun tepkisini çekiyor.

CHP'Lİ BÖKE TÜRKİYE'Yİ KARALADI

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CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal PYD yorumu
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