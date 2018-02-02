Erdoğan Papa ile Kudüs’ü konuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 59 yıl aradan sonra Vatikan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti 4-5 Şubat'ta yapacak. Erdoğan, Papa Francis ile görüşmesinin ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Parolin'i kabul edecek. Görüşmelerde, Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak. Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek olan Erdoğan, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi de kabul edecek. Görüşmelerde bölgesel konuların yanı sıra siyasi, ekonomik, savunma sanayisi alanlarında işbirliği konuları ele alınacak.

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