Erdoğan'ın konuğu Yağız bebek

Tekkeköy ilçesinde, sanayide işçi olarak çalışan Sedat(33) ve ev kadını Sevda Bekte (27)çiftinin ikinci çocukları olan Yağız Bekte, hızla kilo alınca, aile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Yağız Bekte'nin 5 aylıkken yapılan tetkiklerinde leptin hormonu eksikliği rahatsızlığı bulunduğu belirlendi. Tedavi için gerekli ilacın ücretini devlet karşılamayınca, aile yardım çağrısında bulundu.





Konunun kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından yapılan düzenlemeler ile bir kutusu 4 bin 441 dolar olan ilacın bedeli SGK tarafından karşılanmaya başlandı. Yurt dışından getirilen ilacı, Yağız Bekte 2.5 ay önce kullanmaya başladı. İlaçla tedavi süresinde küçük Yağız, 8 kilo vererek 29 kiloya düştü.

ERDOĞAN, OYUNCAK HEDİYE ETTİ



Aile, kendilerine bu süreçte destek olup, yasal mevzuatta da değişiklik yapılması için girişimlerde bulunan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ı Ankara'da Ak Parti Genel Merkezinde ziyaret etti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaaslan ile birlikte aileyi kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağız Bektey'i bir süre sevip, oyuncak hediye etti.





Küçük Yağız'ın babası Sedat Bekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini kabul ettiği çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Ben sanayide işçi olarak çalışıyorum. 1 kutu ilacın maliyetini bile karşılama gücüm yoktu.Ancak devletimiz daha sonra bizim sesimizi duydu. Gerekli düzenlemeler yapıldı ve oğlumun ilacı karşılanır hale getirildi. Biz de o dönem bizimle çok ilgilenen Çiğdem Hanımı ziyaret edip, teşekkür ettik. Ardından da Sayın Cumhurbaşkanımız da bizleri kabul etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları bu yasal düzenleme ile oğlum gibi Türkiye'de aynı hastalık nedeniyle zor durumda olan tüm hastalara şifa oldular. Allah hepsinden razı olsun. Allah devletimizden razı olsun" dedi.