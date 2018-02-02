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Son dakika: 'nün ve emniyet yapılanmasına 11 ilde operasyon

merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri () ve emniyetteki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, toplam 23 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 2.2.2018 17:16 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 17:44
Son dakika: FETÖ'nün TSK ve emniyet yapılanmasına 11 ilde operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, /PDY'nin ve emniyetteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Aydın Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Aydın merkezli olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Manisa, Denizli, Van, Şırnak, Antalya ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 3 muvazzaf asker, askeri okullardan ihraç edilen 5 eski öğrenci, örgütün 2 'mahrem imamı', görevde olan 9 polis ile meslekten ihraç edilen 4 polis gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.

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Son dakika: FETÖ'nün TSK ve emniyet yapılanmasına 11 ilde operasyon
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