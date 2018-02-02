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'da iki helikopter çarpıştı: 5 ölü

'nın güneyinde bulunan Marsilya kenti yakınlarında Fransız suna ait iki helikopterin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: 2.2.2018 12:24 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 13:02
Fransa'da iki helikopter çarpıştı: 5 ölü

Yerel Var Matin gazetesinde yer alan haberde, kazanın sabahın erken saatlerinde Carces gölü yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

Haberde, Fransız suna ait iki helikopterin, sebebi bilinmeyen bir şekilde çarpıştığı ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bölgeye ilk yardım ve kurtarma ekipleri sevk edilirken Le Parisien gazetesi, helikopterlerde 6 kişinin olduğunu iddia etti. Gazete, altıncı kişinin bulunması için ekiplerin seferber edildiğini yazdı.

Kaza yerinin turistik Saint-Tropez kentine 50 kilometre mesafede bulunduğu belirtilirken, bölge valiliği, helikopterlerin Fransız Kara Kuvvetleri'nin havacılık okuluna ait olduğunu açıkladı.

Öte yandan Savunma Bakanı Florence Parly'nin kaza bölgesine hareket ettiği belirtildi.

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Fransa'da iki helikopter çarpıştı: 5 ölü
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