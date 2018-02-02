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Son dakika: Varto ilçe başkanı tutuklandı

'ta Varto İlçe Başkanı Muzaffer Karakoyun, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 16:14 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 16:27

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKK/KCK soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Varto İlçe Başkanı Muzaffer Karakoyun'u gözaltına aldı. HDP ilçe parti pinası ile Karakoyun'un evinde ve işyerinde arama yapıldı. Aramalarda, ruhsatlı 1 tabanca ve tabancaya ait 480 mermi, ruhsatlı 1av tüfeği ve tüfeğe ait 101 fişek, çok sayıda örgütsel doküman, dergi, kitap ve gazete ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Muzaffer Karakoyun, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son dakika: HDP Varto ilçe başkanı tutuklandı
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