İadesini istedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün AK Parti Genel Merkezi girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soçi Kongresi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, muhalefetin rejimin logo ve görsellerinin kullanılması nedeniyle zirveye katılmadığını, yetkilerini Türkiye'ye devrettiğini, garantör ülke olarak muhalefeti de temsil ettiklerini belirtti. Çavuşoğlu, "Soçi Zirvesi'nin başlangıcında bazı sorunlar olsa da her anlamda başarılı bir zirve oldu" dedi.

LİSTEDE ADI YOKTU

Çavuşoğlu, terörist Mihraç Ural'ın da Soçi Zirvesi'ne katılmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Bu teröristin oraya katılmasıyla ilgili biz tabii hemen tepkimizi koyduk. Rusya'dan izahat istedik. Bu kırmızı bülten ile de aranan bir teröristtir. (Önceki gün) Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde bundan duyduğumuz rahatsızlığı açık ve net şekilde iletti. Esasen Rusya'nın bize verdiği listede bu teröristin ismi yoktu. Olsaydı zaten itiraz ederdik. Öyle görünüyor ki sahte belgelerle, Sayın Putin de buna vurgu yaptı, kendileri de bizzat ilgilenecekler. Ülkeye girmiş ve orada değişik yerlerde fotoğraf çektirerek, adeta şov yapmaya kalkmıştır. Bundan biz rahatsız olduk. Bir teröristin bizimle iş birliği yapan bir ülkede bu şekilde kolayca gelip gösteri yapmasının mümkün olmaması gerekiyor. Ama şimdi Rusya, bizzat Putin de ilgileniyor. Bu konuda Rusya çalışmaları yapıp bize dönecektir" Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli" şeklinde ifadesi ve Fransa'da Ermeni iddialarının yeniden gündeme getirilmesine dair değerlendirmelerinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Bu operasyonun amacının ne olduğunu çok iyi biliyorlar, kendilerine de net bir şekilde anlattık. Yüzümüze karşı konuştukları zaman 'Haklısınız tabii, meşru müdafaa hakkınız, güvenliğiniz önemli...' Sonra arkadan böyle değişik konuşmalar yapıyorlar. Biz gidip Cezayir'i işgal eden Fransa değiliz. Fransa'nın yaptıkları ortada. Fransa gibi ülkeler bu konularda, bize ders vermemesi gerekiyor. Bir taraftan 'haklısınız' deyip diğer taraftan değişik yöntemlerle bazen sivilleri hatırlatarak, bazen 'işgale dönüşmesin' diyerek Türkiye'ye uyarıda bulunmasınlar, ikiyüzlülük yapmasınlar."

ABD'Yİ BEKLEYECEK HALİMİZ YOKTU

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ABD'nin Afrin operasyonunu istemeyeceğini başından tahmin ettiklerini belirterek, "ABD istemiyor diye bekleyecek halimiz yoktu. ABD istese de istemese de PYD Türkiye için tehdittir denildi, operasyon başlatıldı" dedi. Işık, Menbiç'te ABD ve Türkiye'nin karşı karşıya gelmesini istemediklerini belirterek şunları söyledi: "Diplomatik kanallar sonuna kadar açık tutularak bunun önüne geçilmelidir. ABD terör örgütüne silah vererek müttefikliğe halel getirse de hala NATO müttefikiyiz."

CHP'YE GÖRE PYD TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLMİŞ

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, PKK'nın Suriye kolu PYD için skandal bir yorumda bulunarak teröre destek çıktı. Habertürk TV'de katıldığı programda Böke'ye "Suriye'deki PYD yapılanmasını terör örgütü olarak mı, yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz?" sorusu yöneltildi. PYD'ye terör örgütü diyemeyen Böke, "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" ifadesini kullandı. Buna karşın CHP'liler, Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) ise terör örgütü olarak tanımlayarak tepki çekiyor.