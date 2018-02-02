Kuleli Türkiye’ye örnek olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, kullanımı Bakanlığa tahsis edilen tarihi Kuleli Askeri Lisesi'nde hayata geçirecekleri müze ve kültürel projelerle ilgili düşünce, edebiyat, mimari, kültür ve sanat dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldi.



PRESTİJLİ VE FONKSİYONEL

Lisede gerçekleştirilecek müze ve kültürel çalışmalarla ilgili olarak hassasiyetlerini ve titizliklerini tüm kamuoyunun bilmesini istediklerini vurgulayan Kurtulmuş, projenin İstanbul ve Türkiye için örnek çalışmalardan biri olacağını belirtti. Projeyi prestijli, profesyonel ve fonksiyonel olarak nitelendiren Kurtulmuş, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın tensip buyurduğu şekliyle, milletimize ve uluslararası kültür, turizm potansiyelimize kapılarını açmak üzere prestijli, modern, profesyonel ve fonksiyonel bir projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İstanbul'un tarihi, kültürel ve sosyal dokusuna uygun şekilde çok yönlü yaşayan ve yaşatan uluslararası mahiyette bir projeyi düşünce, edebiyat, mimari, kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerinin de değerli katkılarıyla hayata geçireceğiz." Kurtulmuş, İstanbul'da planlanan, sürdürülen kültür ve turizm projeleriyle ilgili de katılımcılara bilgi verdi.

BUGÜN NELER OLDU