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Kuleli ’ye örnek olacak

Kültür ve Bakanı Kurtulmuş, Kuleli ’nde gerçekleştirilecek müze ve kültürel çalışmaların için örnek olacağını söyledi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018
Kuleli Türkiye’ye örnek olacak

Kültür ve Bakanı Numan Kurtulmuş, kullanımı Bakanlığa tahsis edilen tarihi Kuleli 'nde hayata geçirecekleri müze ve kültürel projelerle ilgili düşünce, edebiyat, mimari, kültür ve sanat dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldi.

PRESTİJLİ VE FONKSİYONEL
Lisede gerçekleştirilecek müze ve kültürel çalışmalarla ilgili olarak hassasiyetlerini ve titizliklerini tüm kamuoyunun bilmesini istediklerini vurgulayan Kurtulmuş, projenin ve için örnek çalışmalardan biri olacağını belirtti. Projeyi prestijli, profesyonel ve fonksiyonel olarak nitelendiren Kurtulmuş, şunları söyledi: " tensip buyurduğu şekliyle, milletimize ve uluslararası kültür, turizm potansiyelimize kapılarını açmak üzere prestijli, modern, profesyonel ve fonksiyonel bir projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İstanbul'un tarihi, kültürel ve sosyal dokusuna uygun şekilde çok yönlü yaşayan ve yaşatan uluslararası mahiyette bir projeyi düşünce, edebiyat, mimari, kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerinin de değerli katkılarıyla hayata geçireceğiz." Kurtulmuş, İstanbul'da planlanan, sürdürülen kültür ve turizm projeleriyle ilgili de katılımcılara bilgi verdi.

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