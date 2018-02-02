Noel Baba maskeli profesöre FETÖ'den soruşturma

Ankara'daki bir üniversitede Tarih hocası ve Moskova Maksim Gorki Enstitüsü'nde Türkoloji Bölümü'nde bir dönem misafir öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Salih Yılmaz'ın FETÖ üyeleriyle ilişkili olduğuna ilişkin şikâyet üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Rusya Milli Güvenlik Akademisi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Talat Enveroviç Çetin.

Çetin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığa verdiği ifadede, Prof. Yılmaz'ın Rusya'da FETÖ'nün toplantılarına katıldığı, buradaki diyalog adı altındaki FETÖ toplantılarına noel baba kıyafeti giydiğini belirtti.

Noel baba kıyafetli görseller savcılığa delil olarak sunuldu.

FETÖ'nün Rusya yapılanması ile samimi ilişkiler içerisinde olduğu öğrenilen Prof. Dr. Salih Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı.

FETÖ'CÜLERLE KOL KOLA

Salih Yılmaz'ın Rusya'ya girişinin, ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ve FETÖ ile ilişkileri sebebiyle yasak olduğunu ileri süren Çetin, FETÖ lehine açıklamalarıyla bilinen Yevgeni Bahrevski isimli kişiyle Rusya'da Rusya-Türkiye üzerine kitap çıkarttığını aktardı.

Enveroviç, "Beraber kitap yazdığı bu kişiyi araştırdığımda 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ'nün yapmadığına ilişkin ifadelerinin bulunduğunu gördüm. Bahrevski'nin ise Rusya'daki FETÖ dernek ve enstitülerinde idareci ve kurucu olan Arif Asalıoğlu ile yakın temasta bulunduğunu öğrendim. Hatta Yevgeni Bahrevski ile Asalıoğlu'nun Türkiye karşısı Regnum Haber Ajansı'nda beraber köşe yazıları yazdıklarını tespit ettim" dedi. Çetin, Yevgeni Bahrevski'nin 15 Temmuz ihaneti konusunda Gülen'i aklayan röportajını ve Asalıoğlu-Bahrevski ilişkisini gösteren çeşitli belgeleri savcılığa delil olarak sundu.

İLİŞKİLERİ ARAŞTIRILSIN

Talat Enveroviç Çetin ifadesinde, FETÖ ile samimi ilişkiler kuran bu kişinin araştırılmasını, Türk ve Rus devletlerinin milli güvenliği için çıkartılmasını talep ettiğini savcılıkla paylaştı. Çetin'in savcılığa ayrıca Arif Asalıoğlu'nun sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'da FETÖ propagandasında bulunduğu paylaşımları teslim etti.

Çetin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na konu ile ilgili bazı delilleri de verdi. Delillere göre, Rusya'da FETÖ'nün bilinen isimlerinden olduğu iddia edilen Arif Asalıoğlu'nun çok sayıda azılı FETÖ'cünün Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhindeki kara propaganda mesajlarını paylaştığı görüldü. Savcılık soruşturmayı yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.