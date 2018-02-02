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Noel Baba maskeli profesöre 'den soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ’nün yapılanması ile samimi ilişkiler içerisinde olduğu öğrenilen Prof. Dr. hakkında soruşturma başlattı. Rusya Milli Güvenlik Akademisi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından şikayet edilen Yılmaz’ın Rusya’daki FETÖ üyeleri ve FETÖ’ye yakın Türkolog Yevgeni Bahrevski ile kitap çıkarttığı belirlendi. Adı geçen profesörün, örgütün Rusya’daki toplantılarına Noel baba kıyafeti ile gittiği de iddia edildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 16:49
Noel Baba maskeli profesöre FETÖ'den soruşturma

'daki bir üniversitede Tarih hocası ve Moskova Maksim Gorki Enstitüsü'nde Türkoloji Bölümü'nde bir dönem misafir öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr. 'ın üyeleriyle ilişkili olduğuna ilişkin şikâyet üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Rusya Milli Güvenlik Akademisi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Talat Enveroviç Çetin.

Çetin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığa verdiği ifadede, Prof. Yılmaz'ın 'da FETÖ'nün toplantılarına katıldığı, buradaki diyalog adı altındaki FETÖ toplantılarına noel baba kıyafeti giydiğini belirtti.

Noel baba kıyafetli görseller savcılığa delil olarak sunuldu.

FETÖ'nün Rusya yapılanması ile samimi ilişkiler içerisinde olduğu öğrenilen Prof. Dr. Salih Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı.

FETÖ'CÜLERLE KOL KOLA

Salih Yılmaz'ın Rusya'ya girişinin, ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ve FETÖ ile ilişkileri sebebiyle yasak olduğunu ileri süren Çetin, FETÖ lehine açıklamalarıyla bilinen Yevgeni Bahrevski isimli kişiyle Rusya'da Rusya-Türkiye üzerine kitap çıkarttığını aktardı.

Enveroviç, "Beraber kitap yazdığı bu kişiyi araştırdığımda 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ'nün yapmadığına ilişkin ifadelerinin bulunduğunu gördüm. Bahrevski'nin ise Rusya'daki FETÖ dernek ve enstitülerinde idareci ve kurucu olan Arif Asalıoğlu ile yakın temasta bulunduğunu öğrendim. Hatta Yevgeni Bahrevski ile Asalıoğlu'nun Türkiye karşısı Regnum Haber Ajansı'nda beraber köşe yazıları yazdıklarını tespit ettim" dedi. Çetin, Yevgeni Bahrevski'nin 15 Temmuz ihaneti konusunda Gülen'i aklayan röportajını ve Asalıoğlu-Bahrevski ilişkisini gösteren çeşitli belgeleri savcılığa delil olarak sundu.

İLİŞKİLERİ ARAŞTIRILSIN

ifadesinde, FETÖ ile samimi ilişkiler kuran bu kişinin araştırılmasını, Türk ve Rus devletlerinin milli güvenliği için çıkartılmasını talep ettiğini savcılıkla paylaştı. Çetin'in savcılığa ayrıca Arif Asalıoğlu'nun sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'da FETÖ propagandasında bulunduğu paylaşımları teslim etti.

“Beni CHP’ye FETÖ sızdırdı”

Çetin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na konu ile ilgili bazı delilleri de verdi. Delillere göre, Rusya'da FETÖ'nün bilinen isimlerinden olduğu iddia edilen Arif Asalıoğlu'nun çok sayıda azılı FETÖ'cünün Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhindeki kara propaganda mesajlarını paylaştığı görüldü. Savcılık soruşturmayı yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

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Noel Baba maskeli profesöre FETÖ'den soruşturma
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